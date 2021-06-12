Son dakika: Ukraynalı model Anzelika'nın sır ölümü! 'Ellerimden kayıp düştü'

ELLERİMDEN KAYIP DÜŞTÜ

Ercan'ın hakimlik sorgusunda Anzelika Sraufant'ın uyuşturucu almak için M.A.'yı çağırdığını, o sırada evde ikisinin bulunduğunu ve birden Sraufant'ın kendisini balkondan aşağıya attığını iddia etti. Şüpheli Ercan'ın "Balkonda ben kendisini tutuyordum ancak ellerimden kayıp düştü. Daha önce de intihar girişiminde bulunmuştu. Defalarca kez bileklerini keserek fotoğraflar attı" şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Burak Ercan'ın "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.