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Giriş Tarihi: 12.6.2021 10:25 Son Güncelleme: 12.6.2021 10:36

: Ukraynalı model Anzelika'nın sır ölümü! 'Ellerimden kayıp düştü'

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Son dakika: Ukraynalı model Anzelika'nın sır ölümü! 'Ellerimden kayıp düştü'

haberi: ’de korkunç bir olay yaşandı. Ukraynalı fotomodel Fransız balkondan düşerek hayatını kaybetti. 33 yaşındaki modelin erkek arkadaşı olan ve o sırada evde bulunan ünlü isimlerin köpek eğitmeni olarak da , "Ellerimden kayıp düştü" ifadesini kullandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

haberleri... 'de yaşanan olay iddialara göre şöyle yaşandı. Ukraynalı fotomodel , köpek eğitmeni ile birlikte lüks bir sitede yaşıyordu. İkili geçtiğimiz akşam 'de bir restorana yemek yemeye gitti.

Bir süre alkol alan iki sevgili taksi ile tekrar evlerine dönerken aralarında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Yaşanan bu tartışma eve gelince de devam etti. Ukraynalı fotomodel evin Fransız balkonundan aşağı sarktı ve aşağı düştü.

Olayı gören Ercan hemen aşağı koştu Sitede görevliler ise durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi ancak Ukraynalı fotomodel hayatını kaybetmişti.

Anzelika Sraufant'ın cenazesi 'na kaldırılırken, evde arama ve inceleme yapan polis bir miktar uyuşturucu buldu.

İddiaya göre, gözaltına alınan Ercan, sevgilisi balkondan sarktığı sırada müdahale ederek tutmak yerine cinayet ile suçlanırım diye cep telefonuyla kayıt yapıyordu. Emniyet'te sorgusu tamamlanan Burak Ercan, adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Ercan'ın hakimlik sorgusunda Ukraynalı modelin daha önceden de intihar girişiminde bulunduğunu söylediği ve balkondan kendisini aniden attığını iddia ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Burak Ercan burada savcılığa ifade verdi.Savcılık tutuklama talebiyle şüpheli Ercan'ı hakimliğe sevk etti.

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ELLERİMDEN KAYIP DÜŞTÜ

Ercan'ın hakimlik sorgusunda Anzelika Sraufant'ın uyuşturucu almak için M.A.'yı çağırdığını, o sırada evde ikisinin bulunduğunu ve birden Sraufant'ın kendisini balkondan aşağıya attığını iddia etti. Şüpheli Ercan'ın "Balkonda ben kendisini tutuyordum ancak ellerimden kayıp düştü. Daha önce de intihar girişiminde bulunmuştu. Defalarca kez bileklerini keserek fotoğraflar attı" şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Burak Ercan'ın "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

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Son dakika: Ukraynalı model Anzelika'nın sır ölümü! 'Ellerimden kayıp düştü'
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