Son dakika: Ukraynalı model Anzelika'nın sır ölümü! 'Ellerimden kayıp düştü'

Son dakika haberleri... Sancaktepe'de yaşanan olay iddialara göre şöyle yaşandı. Ukraynalı fotomodel Anzelika Sraufant, köpek eğitmeni Burak Ercan ile birlikte lüks bir sitede yaşıyordu. İkili geçtiğimiz akşam Ataşehir'de bir restorana yemek yemeye gitti.
Bir süre alkol alan iki sevgili taksi ile tekrar evlerine dönerken aralarında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Yaşanan bu tartışma eve gelince de devam etti. Ukraynalı fotomodel evin Fransız balkonundan aşağı sarktı ve aşağı düştü.
Olayı gören Ercan hemen aşağı koştu Sitede görevliler ise durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi ancak Ukraynalı fotomodel hayatını kaybetmişti.
Anzelika Sraufant'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, evde arama ve inceleme yapan polis bir miktar uyuşturucu buldu.
İddiaya göre, gözaltına alınan Ercan, sevgilisi balkondan sarktığı sırada müdahale ederek tutmak yerine cinayet ile suçlanırım diye cep telefonuyla kayıt yapıyordu. Emniyet'te sorgusu tamamlanan Burak Ercan, adliyeye sevk edildi.
Şüpheli Ercan'ın hakimlik sorgusunda Ukraynalı modelin daha önceden de intihar girişiminde bulunduğunu söylediği ve balkondan kendisini aniden attığını iddia ettiği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Burak Ercan burada savcılığa ifade verdi.Savcılık tutuklama talebiyle şüpheli Ercan'ı hakimliğe sevk etti.
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ELLERİMDEN KAYIP DÜŞTÜ
Ercan'ın hakimlik sorgusunda Anzelika Sraufant'ın uyuşturucu almak için M.A.'yı çağırdığını, o sırada evde ikisinin bulunduğunu ve birden Sraufant'ın kendisini balkondan aşağıya attığını iddia etti. Şüpheli Ercan'ın "Balkonda ben kendisini tutuyordum ancak ellerimden kayıp düştü. Daha önce de intihar girişiminde bulunmuştu. Defalarca kez bileklerini keserek fotoğraflar attı" şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Burak Ercan'ın "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.