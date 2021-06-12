Tarlada yağan yağmurda ağacın altına sığınan kadına yıldırım isabet etti

Dursunbey ilçesi kırsal Şabanlar Mahallesi'nde Halime Özer, 2 arkadaşı ile tarlada çalışmak için evlerinden ayrdı. Öğlen saatlerinde 2 arkadaşı evlerine dönerken, Özer, bir süre daha çalışmak üzere tarlada kaldı.