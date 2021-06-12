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Giriş Tarihi: 12.6.2021 20:13

Tarlada yağan yağmurda ağacın altına sığınan kadına isabet etti

DHA
Tarlada yağan yağmurda ağacın altına sığınan kadına yıldırım isabet etti

'in Dursunbey ilçesinde tarlada çalışırken sağanak nedeniyle ağacın altında sığınan Halime Özer (54), isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Dursunbey ilçesi kırsal Şabanlar Mahallesi'nde Halime Özer, 2 arkadaşı ile tarlada çalışmak için evlerinden ayrdı. Öğlen saatlerinde 2 arkadaşı evlerine dönerken, Özer, bir süre daha çalışmak üzere tarlada kaldı.

KADININ ÜZERİNE YILDIRIM DÜŞTÜ

Saat 14.00 sıralarında başlayan sağanak yağış ve gök gürültüsü sırasında bir ağacın altına sığınan Halime Özer'in üzerine düştü. Özer'den haber alamayan yakınları, tarlaya gittiklerinde yerde hareketsiz yatarken gördü. Olay yerine gelen sağlık ekiperi Özer''in hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Tarlada yağan yağmurda ağacın altına sığınan kadına yıldırım isabet etti
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