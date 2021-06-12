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Giriş Tarihi: 12.6.2021

Temizlik işçilerinden örnek davranış

Temizlik işçilerinden örnek davranış
'da, Fethiye Belediyesi temizlik işçilerinin bulduğu 12 bin 300 lira, polis ekiplerinin de çalışmasıyla sahiplerine teslim edildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Bayram Yağlı, bölgesinde 10 bin 800 lira, Ufuk Peçen ile Şaban Bulut ise mahallesinde 1500 lira buldu. İşçiler buldukları paraları amirlerine verdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle, bulunan paralar sahiplerine ulaştırıldı. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da tebrik ettiği personeli altınla ödüllendirdi. AA
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Temizlik işçilerinden örnek davranış
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