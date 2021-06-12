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Giriş Tarihi: 12.6.2021 09:29

’den Filistinli çocuklara yardım eli!

Tülin Şahin’den Filistinli çocuklara yardım eli!

2008'den beri 'nin tanıtım yüzü olan , Filistinli çocukları unutmadı. Kendisi de bir çocuk annesi olan Şahin, tarafından düzenlenen ve geliri 'teki çocuklara bağışlanacak 'Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı'nı ziyaret etti. Kendi kıyafetlerinin yanı sıra kızı 'nın kıyafet ve oyuncularını da satılmak üzere çarşıya bağışlayan Şahin, herkesi dönüşüm pazarına destek olmaya davet etti.

Togem-Der Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Gülbaran'la çarşıyı gezen Şahin, aynı zamanda kadınlar tarafından işlenen el emeği göz nuru örtüler ve mutfak eşyalarından da satın aldı.

Saadet Gülbaran sadece bugün değil, her zaman ihtiyaç sahiplerine destek olan ve çalışmalara katılan Tülin Şahin'e teşekkür etti. 81 ilden bağışlanan mobilyadan kıyafete binlerce 2. el ve yeni ürünün Kültür Merkezi'nde satışa sunulduğu pazar 13 Haziran'a kadar devam edecek.

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Tülin Şahin’den Filistinli çocuklara yardım eli!
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