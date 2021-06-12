Türkiye’nin konuştuğu Beril bebek sağlığına kavuştu!



"BİR SAĞLIK ÇALIŞANININ VİCDANINI, İNSANLIĞINI, BÜTÜN KARAKTERİNİ BİR MESLEĞE TOPLADI"

Beril bebeğin babası Mahmut Aktaş, bir sağlık çalışanının vicdanını, insanlığını, bütün karakterini bir mesleğe toplayarak mutlu bir fotoğraf ortaya çıkardığını söyledi. Aktaş, "Mehmet beyi de araştırdım. Mehmet bey bir sağlık çalışanı olarak götürdüğü bütün çocuklara hep bu şekilde davrandığını öğrendim. Ben bir baba olarak gerçekten onur duydum, gurur duydum kendisinin bu hareketinden dolayı. Helikopterde çocuğumu öyle gördükten sonra tabii ki insan rahatlayamıyor, ama bir nebze de olsa çocuğumun emin ellerde olduğu, böyle yüreği, vicdanı temiz sağlık çalışanlarının götürdüğünü görünce rahatladım.