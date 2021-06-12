Balkondan düşüp öldü evdeki sevgilisi tutuklandı

İstanbul
'da yaşayan Ukraynalı fotomodel Anzelika Sraufant (33) esrarengiz şekilde evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Sraufant, köpek eğitmeni sevgilisi Burak Ercan
ile Sancaktepe
'de lüks bir sitede yaşıyordu. İddialara göre; ikili dün akşam Ataşehir'de bir restorana yemek yemeye gitti. Alkol alan iki sevgili taksiyle evlerine dönerken kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma döndükleri evde de devam ederken Ukraynalı fotomorel salondaki Fransız balkondan aşağı düştü. Çevreden olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Sraufant'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Evde bir miktar uyuşturucu bulan polis Sraufant'ın sevgilisi Burak Ercan'ı gözaltına aldı. Çıkarıldığı mahkemede Sraufant'ın çağırdığı M.A.'dan uyuşturucu aldığını, o sırada evde ikisinin bulunduğunu ve birden Sraufant'ın kendisini balkondan aşağıya attığını iddia eden Ercan "kasten öldürme" suçumdan tutuklandı. Ercan'ın "Balkonda ben kendisini tutuyordum ancak ellerimden kayıp düştü. Daha önce de intihar girişiminde bulunmuştu" dediği öğrenildi. Bu arada Ercan'ın sevgilisi balkondan sarktığı sırada müdahale etmek yerine 'cinayet ile suçlanırım' endişesiyle cep telefonuyla kayıt yaptığı iddia edildi.