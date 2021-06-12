Uyuşturucu hapa 8 yıl 4 ay hapis

Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen karar duruşmasına tutuksuz yargılanan Osman K. ve Ömer T., katılmazken avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti mütalaayı okuduktan sonra gerekçeli kararında uyuşturucu suçundan yargılanan Osman K, beraat ederken Ömer T, 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 TL adli para cezasına çaptırıldı.



OLAYIN GEÇMİŞİ



15 Kasım 2019 Tarihinde Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçede uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor. Alanya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik ekipleri yürüttükleri çalışmalar kapsamında Cikcilli Mahallesi, 220. Sokak üzerinde durumundan şüphelendikleri Ömer T.'yi (33) durdurarak üst araması yaptılar. Ömer T.'in yapılan üst aramasında çeşitli renk ve desenlerde toplamda 460 adet uyuşturucu extacy hap ele geçirildi. Şüphelinin ikametine yapılan aramada ise Osman K. (39) adlı şahsın üzerinde 44 adet pembe renkli kalp şeklinde extacy uyuşturucu hap bulundu. Çalışma kapsamında toplamda 504 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı ile Ömer T. ve Osman K. hakkında "Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan" işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine gönderildiler.