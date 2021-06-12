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Giriş Tarihi: 12.6.2021 11:29 Son Güncelleme: 12.6.2021 11:44

Uyuşturucu haplar Narkotik Şube’ye sığmadı! İki milyona yakın ele geçirildi

EMİR SOMER EMİR SOMER
Uyuşturucu haplar Narkotik Şube’ye sığmadı! İki milyona yakın ele geçirildi

İstanbul Narkotik Masası Polisleri; uyuşturucu operasyonunda normalde “Yeşil Reçete” ile satılan ve uyuşturucu etkisi olduğu ifade edilen bir milyon 757 bin kaçak veya sahte hap ele geçirdi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu satıcılarına büyük darbe vurdu. Zehir tacirlerine yönelik dokuz farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Beş şüpheli gözaltına alındı. Normalde "Yeşil Reçete" ile satılan ve uyuşturucu ve uyarıcı etkisi olduğu ifade edilen bir milyon 757 bin adet uyuşturucu hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 102 bin 100 lira nakit para, bir ruhsatsız tabanca ve altı mermi ele geçirildi. Kaçak veya sahte olduğu ifade edilen haplar 'nde sergilendi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

Uyuşturucu haplar Narkotik Şube’ye sığmadı! İki milyona yakın ele geçirildi

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Uyuşturucu haplar Narkotik Şube’ye sığmadı! İki milyona yakın ele geçirildi
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