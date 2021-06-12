İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu satıcılarına büyük darbe vurdu. Zehir tacirlerine yönelik dokuz farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Beş şüpheli gözaltına alındı. Normalde "Yeşil Reçete" ile satılan ve uyuşturucu ve uyarıcı etkisi olduğu ifade edilen bir milyon 757 bin adet uyuşturucu hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 102 bin 100 lira nakit para, bir ruhsatsız tabanca ve altı mermi ele geçirildi. Kaçak veya sahte olduğu ifade edilen haplar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

Uyuşturucu haplar Narkotik Şube’ye sığmadı! İki milyona yakın ele geçirildi