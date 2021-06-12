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Giriş Tarihi: 12.6.2021

Vahşeti planladı, vazgeçmedi

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Vahşeti planladı, vazgeçmedi

Öğretim görevlisi ’i öldürüp, cesedini yakan .’nın ağır müebbet hapsi istendi. Katil zanlısının cinayete “sebatla ve şartsız karar verdiği” vurgulandı

'de üniversitede öğretim görevlisi 'i (48) bıçakla öldürüp cesedini ateşe veren katil zanlısı . ile ilgili hazırlanan iddianamede savcı, cinayete adım adım nasıl gidildiğini anlattı. Kadının banka kartını alan, sosyal medya hesaplarını ele geçiren zanlının internette "banka kayıp kart, gelen gizli aramaları nasıl engellerim, engellenen numaranın sahibini nasıl öğrenirim, banka kart şifresi alma" konularını araştırdığına yer veren Savcı, Kemal A.'nın mesajlarına 'tan kurulum kodu geldiği, bir bankadan da mobil uygulama onay kodu aldığı ortaya çıktı.

Sözer'in banka hesaplarına erişim sağlamaya çalıştığı belirlendi. Tüm delillerden hareketle Kemal A.'nın cinayeti tasarladığını ortaya koyan savcı, Aylin Sözer'i olaydan yaklaşık bir ay önce de darp eden zanlı için "Öldürmeye sebatla ve şartsız karar vermiş. Düşünüp planlamış, vazgeçmemiş" ifadelerini kullandı. Kemal A. hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 35.5 yıla kadar hapis istendi.
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Vahşeti planladı, vazgeçmedi
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