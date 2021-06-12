Eczane çalışma saatleri ile ilgili araştırmalar her hafta sonu olduğu gibi bugünde binlerce kişinin gündeminde yer aldı. Sosyal hayatta kademeli normalleşmede bir hafta sonunu daha yaşarken eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt aranıyor. Hafta içi sokağa çıkma yasağı 22.00-05.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat 22.00'de başlıyor. Peki Bugün eczaneler açık mı? Hafta sonu eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? İşte eczane çalışma saatleri
Eczaneler hafta içi ve Cumartesi günleri açıktır. Hayati öneme sahip olan eczane çalışma saatleri vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konuların başında geliyor. Yurt geneli milyonların gündeminde bulunan eczane çalışma saatleri şöyle;
İstanbul'da yer alan eczaneler 1 Haziran'dan itibaren hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek. İstanbul Eczası Odası'ndan yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacaktır." ifadeleri yer aldı.
Alınan karar gereğince, sadece Cumartesi günü açıktır. Pazar günü eczaneler kapalı olmakla beraber, nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir.