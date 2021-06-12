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Giriş Tarihi: 12.6.2021 17:38 Son Güncelleme: 12.6.2021 17:38

Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? Hafta sonu , kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? Hafta sonu eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

Hafta sonunun gelmesiyle beraber merak edilmeye başlandı. İlaç ve medikal ürün ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşla , kaçta kapanıyor sorusuna yanıt arıyor. 1 Haziran’dan itibaren normalleşme süreci devam ederken hafta sonu Cumartesi Pazar eczanelerin çalışma durumu değişiyor. Peki Bugün eczaneler açık mı? Hafta sonu , kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? İşte

ile ilgili araştırmalar her hafta sonu olduğu gibi bugünde binlerce kişinin gündeminde yer aldı. Sosyal hayatta kademeli normalleşmede bir hafta sonunu daha yaşarken , kaçta kapanıyor sorusuna yanıt aranıyor. Hafta içi sokağa çıkma yasağı 22.00-05.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat 22.00'de başlıyor. Peki Bugün eczaneler açık mı? Hafta sonu eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? İşte eczane çalışma saatleri

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler hafta içi ve Cumartesi günleri açıktır. Hayati öneme sahip olan eczane çalışma saatleri vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konuların başında geliyor. Yurt geneli milyonların gündeminde bulunan eczane çalışma saatleri şöyle;

ECZANELER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR VE KAÇA KADAR AÇIK?

İstanbul'da yer alan eczaneler 1 Haziran'dan itibaren hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek. İstanbul Eczası Odası'ndan yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacaktır." ifadeleri yer aldı.

ECZANELER HAFTA SONU KAÇA KADAR AÇIK?

Alınan karar gereğince, sadece Cumartesi günü açıktır. Pazar günü eczaneler kapalı olmakla beraber, nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir.

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Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? Hafta sonu eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?
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