Yasadışı bahis operasyonunda 35 kişi tutuklandı

Mersin merkezli 18 ilde gerçekleştirilen yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 89 kişiden 35'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir site üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen şüphelilerin hesaplarında 190 milyon liralık para transferi olduğu belirlenmişti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında, yasadışı bahis oynatan şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, yurt dışında kurulan internet sitesi üzerinden yasadışı bahis oynatıldığını belirleyen polis ekipleri, şüphelileri takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca 117 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Mersin merkezli Antalya, Aydın, Batman, Bolu, Bursa, Denizli, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 89 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

PARA TRANSFERİ MASAK RAPORUNA YANSIDI

Ekiplerin yaptığı detaylı incelemelerde, bazı vatandaşlara ait kimlik bilgilerinin, haberleri olmadan çeşitli kurumlardan ele geçirilerek 273 kişi adına dijital para platformu hesabı açıldığı belirlendi. Şüphelilerin Ermenistan üzerinden yasa dışı bahis sitesi kurduğu, temin ettikleri kişisel bilgiler doğrultusunda internet üzerinden kripto hesaplar açtıkları ortaya çıktı.

Yapılan para transferleri Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna girdiği ve rapora göre şahısların dijital para platformu hesapları üzerinden 65 milyon, banka hesaplarından ise 125 milyon lira olmak üzere 190 milyon liralık transfer gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

Gözaltına alınanlardan 27 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 62 kişi adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 10'u savcılıktan, 1'i ise mahkemece serbest bırakılırken, 4 kişiye ev hapsi, 12 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı. 35 kişi ise tutuklandı.