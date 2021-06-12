Yok böyle acı! Kadın sürücü minik Duru’yu ezdi...

Antalya'da halası Rukiye Akça ile birlikte yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Duru Akça'ya otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can veri. Korkunç kazanın ardından Duru'ya çarpan kadın sürücü gözaltına alındı. Feci kaza Muratpaşa ilçesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda meydana geldi. Ermenek Mahallesi Kuleli Sokak'ta oturan Akça ailesinin minik kızları Duru, halası Rukiye Akça ile birlikte Kuran dersinde aldığı karne hediyesi markete dondurma ve oyuncak almaya gitti.
YAYA GEÇİNDE ÇARPTI
Rauf Denktaş Bulvarı'nda hala yeğen birlikte yaya geçidinden karşıya yürümeye başladı. Bu sırada 2 araç durdu. Arkadan gelen bayan sürücünün kullandığı otomobil durmayarak Duru Akça'ya feci şekilde çarptı. Hala Rukiye Akça kanlar içinde kalan yeğenini görünce çığlık atmaya başladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Duru Akça yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Korkunç kazanın ardından kızlarını öldüğünü öğrenen baba Ali, anne Teslime Akça gözyaşlarına boğuldu. Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Akça ailesi kızlarının ölümüne sebep olan kadın sürücüden şikayetçi ve davacı oldu. Sürücünü kızlarına yaya geçidinde çarptığını belirten Akça ailesi, "İki araç duruyor. Bizim kızımıza çarpan lüks araç ise süratle gelip çarpıyor. Bu kaza değil resmen cinayet" diyerek tepkilerini dile getirdiler.
KURAN KARNESİ ALMIŞTI
Hala Rukiye Akça, iki kardeş Deniz ve Duru camideki yaz Kur'an Kursu'na gidiyorlardı. Dün ikisi de Takdir alıp geldiler. Bizde ödül olarak makete oyuncak ve dondurma almaya gidiyorduk. Kadın sürücü gelip çarptı. Akı alır gibi değil. İki araç durdu. O durmadı" diyerek tepkilerini dile getirdi. Duru'dan geriye kazadan 35 dakika önce çekilmiş resmi kaldı.
ABLASI DENİZ, 'DURU MELEK OLUP GELECEK'
Korkunç kaza Duru ile kendisinden bir yaş küçük olan Deniz'i ayırdı. Kardeşini kaza geçirdiğini öğrenen Deniz'in, "Duru melek oldu. Ölen amcamı görüp geri gelecek" demesi herkesi ağlattı.
EVLADA SON BAKIŞ
Duru Akça'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan alınışı sırasında anne teslime ve hala Rukiye Akça'nın çığlıkları yürükleri parçaladı. Gözyaşlarına boğulan anne ve hala, "Duru bizleri bırakıp ta nerelere gidiyorsun meleğim" sözleri herkesi ağlattı. Duru'nun cansız bedeni Ermenek Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.