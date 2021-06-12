Yok böyle acı! Kadın sürücü minik Duru’yu ezdi...

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Korkunç kazanın ardından kızlarını öldüğünü öğrenen baba Ali, anne Teslime Akça gözyaşlarına boğuldu. Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Akça ailesi kızlarının ölümüne sebep olan kadın sürücüden şikayetçi ve davacı oldu. Sürücünü kızlarına yaya geçidinde çarptığını belirten Akça ailesi, "İki araç duruyor. Bizim kızımıza çarpan lüks araç ise süratle gelip çarpıyor. Bu kaza değil resmen cinayet" diyerek tepkilerini dile getirdiler.