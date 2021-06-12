Zincirleme kazada 8 kişi yaralandı! Kazaya neden olan köpeğe su verip, yaralarını kontrol etti

Eskişehir-Ankara karayolu 75'inci Yıl Mahallesi mevkiine zincirleme kaza meydana geldi. Bilecik'ten yola çıkan Zulyar Gulcalı, yönetimindeki 34 KU 3430 plakalı otomobille önüne çıkan köpeğe çarpınca aniden durdu. Bu sırada arkadan gelen 26 ACT 102 plakalı otomobilin sürücüsü Ertuğ Türkmen de durmak zorunda kaldı. Aynı yöne giden İsmail Güngör yönetimindeki 26 ES 858 plakalı otomobille Gulcalı ve Güngör'ün araçlarına çarptı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Zincirleme kazada Sultan Güngör (20), İsmail Acar (43) ve İsmail Güngör (51) Eskişehir Şehir Hastanesi'ne, Zemire Gulcalı (38), Zehra İdiz Gulcalı (9) ve Zeynep İdiz Gulcalı (9) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Emel Türkmen (60) ve Sarp Peri (3) ise ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıları sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

"ÇARPMAMAK İÇİN FRENE BASTIM..."

Otomobil sürücülerinden Zulyar Gulcalı, köpeğin aniden önüne çıktığını ifade ederek, "Sabah Bilecik'ten yola çıktım, Ankara'ya doğru gidiyordum. Köpek birden önüme çıktı, çarpmamak için frene bastım. Duramadım ve köpeğe çarptım. Çarpmayla birlikte köpek savruldu, ben de durdum. Arkamdan gelen araç da yavaşladı ve durdu.

"TEK SEVİNCİMİZ KÖPEĞE BİR ŞEY OLMADI ÇOK ŞÜKÜR"

Bana çarpmadı ama üçüncü gelen otomobil önündekine, o da bana çarptı. Tek sevincimiz köpeğe bir şey olmadı çok şükür. Herkese geçmiş olsun" dedi. Kazada yüzünden ve bacağından hafif yaralanan köpeğe, sürücülerden Zulyar Gulcalı ile itfaiye ekibi ve çevredekiler su verdi.