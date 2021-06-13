Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 130 km hızla kaza 4 ölü, 3 yaralı
Giriş Tarihi: 13.6.2021

130 km hızla kaza 4 ölü, 3 yaralı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
130 km hızla kaza 4 ölü, 3 yaralı
'ın ilçesinde otomobiliyle alt geçide 130 kilometre hızla giren Durdu K. (22) kontrolü kaybedince karşı yola geçip, Tülin Ç.'nin (41) kullandığı araçla çarpıştı. Murat Özkan (19), Abdülkerim Tandoğan (20), Hakan Aslan (21) ve bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Denizli'de kamyonun altında kalan elektrikli bisikletteki Fahri Doğan (66) öldü. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, otomobil evin duvarına çarpıp bahçeye devrildi, bir kişi öldü. Amasya'da su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da ise şarampole devrilen araçtaki bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
ARKADAŞINA GÖNDER
130 km hızla kaza 4 ölü, 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA