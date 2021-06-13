130 km hızla kaza 4 ölü, 3 yaralı

Hatay
'ın Antakya
ilçesinde otomobiliyle alt geçide 130 kilometre hızla giren Durdu K. (22) kontrolü kaybedince karşı yola geçip, Tülin Ç.'nin (41) kullandığı araçla çarpıştı. Murat Özkan (19), Abdülkerim Tandoğan (20), Hakan Aslan (21) ve bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Denizli'de kamyonun altında kalan elektrikli bisikletteki Fahri Doğan (66) öldü. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, otomobil evin duvarına çarpıp bahçeye devrildi, bir kişi öldü. Amasya'da su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da ise şarampole devrilen araçtaki bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.