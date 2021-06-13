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Giriş Tarihi: 14.6.2021 00:28

17 yaşındaki genç üvey babasını bıçakladı

İHA
17 yaşındaki genç üvey babasını bıçakladı

’da 17 yaşındaki genç tartıştığı üvey babasını sırtından ve bacağından bıçaklayarak bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor

'da 17 yaşındaki genç tartıştığı üvey babasını sırtından ve bacağından bıçaklayarak yaraladı.

Olay, ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Y.K. (17) henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı üvey babası Murat D. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Y.K. üvey babasını sırtından ve bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Murat D.'yi Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.
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17 yaşındaki genç üvey babasını bıçakladı
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