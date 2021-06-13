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Giriş Tarihi: 13.6.2021 09:24 Son Güncelleme: 13.6.2021 09:36

Alışveriş yapan kadınların korkulu rüyası olmuştu! Pazarcılar suçüstü yakalattı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Alışveriş yapan kadınların korkulu rüyası olmuştu! Pazarcılar suçüstü yakalattı

Esenyurt’ta bulunan bir semt pazarında yankesicilik yapan bir kadın, pazarda tezgah açan esnafın ihbarıyla suçüstü yakalandı.

Polisi; semt pazarında dolaşarak seri yankesicilik olayları gerçekleştirdiği iddia edilen bir kadın yankesiciyi; pazarda tezgah açan esnafın ihbarı üzerine suçüstü yakaladı.

Alışveriş yapan kadınların korkulu rüyası olmuştu! Pazarcılar suçüstü yakalattı | Video

Polislerin tespitlerine ve iddialara göre; Esenyurt İlçesi'ne bağlı Ak Evler Mahallesi'nde bulunan semt pazarında "Müşteri" rolünde dolaşan C.K. isimli kadın yankesici; alışveriş yapan kişilerin anlık dalgınlıklarından faydalanarak çantalarından veya ceplerinden el çabukluğuyla para, cüzdan veya cep telefonlarını çalıyordu. Kadın yankesici özellikle tezgahların başında alışveriş yapan kadınları hedef seçiyordu. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alınan ve "Yankesicilik" suçundan ötürü hakkında yasal işlem yapılan C.K. isimli şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kadın yankesici C.K. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Alışveriş yapan kadınların korkulu rüyası olmuştu! Pazarcılar suçüstü yakalattı
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