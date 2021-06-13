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Giriş Tarihi: 13.6.2021 12:56

'da korkunç son! Muhtar silahı temizlerken...

DHA
Antalya'da korkunç son! Muhtar silahı temizlerken...

'da, mahalle muhtarı 'nın (57) tabancasından çıkan kurşunun isabet ettiği eşi Aysel Kara (52) hayatını kaybetti. Süleyman Kara gözaltına alınırken, olayın silahı temizlerken kazara meydana geldiğini iddia etti...

Olay, dün saat 20.00 sıralarında 'nde meydana geldi. Mahalle muhtarı 'nın evinin önünde temizlediği ruhsatlı tabancası, iddiaya göre, kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun Süleyman Kara'nın karşısında duran eşi Aysel Kara'nın sağ göğüs kısmına isabet etti. Süleyman Kara durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aysel Kara, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Aysel Kara doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Kara'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Süleyman Kara ise gözaltına alınarak, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından Süleyman Kara adliyeye sevk edildi.

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Antalya'da korkunç son! Muhtar silahı temizlerken...
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