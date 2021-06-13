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Giriş Tarihi: 13.6.2021 12:00

, kayıt tarihi ne? 2021 ?

AÖF yaz okulu ne zaman, kayıt tarihi ne? 2021 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

Anadolu Üniversitesi AÖF Bahar Dönemi final sınavlarının sonuçları AÖF öğrencilerinin erişimine açıldı. Bunun üzerine, final sınavlarından geçer not alamayan AÖF öğrencileri; , AÖF yaz okulu kayıt tarihi ne gibi sorulara yanıt arıyor. Kurtarma sınavı olarak yaz aylarında gerçekleştirilen ve dönemin uzamamasını sağlayan bu sınav, 2021 diye araştırılıyor. Ayrıca AÖF yaz okulu sınavı online mi diye de merak ediliyor.

AÖF yaz okulu sınavı için araştırmaya koyulan Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri, AÖF yaz okulu kayıt tarihi ne, gibi sorulara cevap arıyor. Telafi sınavı olarak bir gün içinde gerçekleştirilen bu sınav, 2021 sorusuyla inceleniyor. İşte AÖF Sınav Takvimi'ne göre yaz okulu sınavı tarihi!

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NE ZAMAN?

Geçtiğimiz haftalarda AÖF Bahar Dönemi final sınavları tamamlandı. Sınavlara giren ancak geçer not alamayan öğrenciler yaz okulu sınavıyla bu dersleri verecek ve ve böylece mezuniyet tarihleri ertelenmeyecek. Ancak öğrencilerin sınava girebilmek için öncelikle kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sınav Takvimi'nde verilen bilgilere göre, yaz okulu sınavına girebilmek için kayıt yenileme işlemleri 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında tamamlanacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Bu yıl Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavları 8 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Online olarak yapılacak olan sınavlar, bir günlüğüne öğrencilerin erişimine açık olacak. Bu tarih için mazereti bulunan öğrencilerin yaz okulu mazeret sınavları ise daha ileri bir tarihte gerçekleştirilecek. Tüm sınavlarını veren ve mezun olan adaylarü mezuniyet belgelerine e-Devlet üzerinden ulaşabilecek.

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AÖF yaz okulu ne zaman, kayıt tarihi ne? 2021 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?
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