Asit tankı patladı gökyüzünü asit bulutu kapladı





İTFAİYE 'SIZDIRMA' YÖNTEMİ İLE MÜDAHALE ETTİ



İtfaiye ekipleri 'yağmurlama' diye adlandırılan yöntemle asit yoğunluğunu seyrekleştirmek için sızıntının olduğu bölgeye müdahale etti. Olayın yaşandığı fabrikaya gelen OSB Bölge Müdürü İlhan Metin çalışmaları inceledi.