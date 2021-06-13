Askere gitmek için 50 kilo verdi: Oğlumla gurur duyuyorum!



'ASKERE GİTMEK BENİM HAYALİMDİ'



En büyük hayali askerlik yapmak olan ancak kilolarının buna engel olmasından çok üzüldüğünü belirten Musa Alper Mavi, içindeki vatan aşkına hiçbir şeyin engel olamayacağını söyledi. Mavi, "Beyaz ekmeği, hamurlu, karbonhidratlı, yağlı ve hazır yiyecekleri kendimden uzak tuttum. Sebze yemeği ve protein ağırlıklı yemekleri tüketmeye başladım. Günde 2 saat spor yapmaya başladım. Bol su içtim ve annem her gün bana özel sebze yemekleri yaptı. Ara öğünlerimi hiç ihmal etmedim. Zayıflayacağımı biliyordum ve ailem de bana yardımcı oldu. Çok şükür 6 ay sonunda 143 kilodan 93 kiloya düştüm. Geçtiğimiz günlerde yeniden askerlik için başvurumu yaptım ve kilolarımdan kurtulduğum için askerlik kağıdım çıktı.1 hafta sonra askere gitmek için gün sayıyorum. Ben başardım, herkes başarabilir" dedi.

Musa'nın annesi Sevim Mavi ise "Çok şükür bu günleri de gördük. Oğlum vatani görevini en iyi şekilde yapacak ve inşallah yeniden kavuşacağız" diye konuştu.