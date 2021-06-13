BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Milyonlarca çocuk Babalar Günü'nde babalarını hatırladığını göstermek için hediye araştırması yapmadan önce babalar günü ne zaman kutlanacak sorusuna yanıt arıyor. Babalar günü bu yıl yani 2021'de 20 Haziran Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ'NÜN TARİHİ GEÇMİŞİ

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANACAK, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR? 2021

Türkiye'de de Babalar günü Haziran ayının üçüncü pazarında kutlanıyor. Yani bu sene Babalar Günü 17 Haziran 2021 Pazar tarihinde kutlanacak.