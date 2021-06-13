Bakan Ziya Selçuk'tan Suzan Basın ve Büşra Yıldız için başsağlığı mesajı

Selçuk, Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı 2 öğretmenin hayatını kaybetmesiyle ilgili, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:
"Suzan Basın ve Büşra Yıldız öğretmenleri Mardin Nusaybin'de trafik terörüne kurban verdik. İki genç öğretmen, binlerce öğrencinin öğretmeni... Duygularımı anlatamam. Ailelerine sabır diliyorum. Sürecin yakın takipçisi olacağım. Mekanları cennet, başımız sağ olsun."
2 öğretmenin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada | Video