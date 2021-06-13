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Giriş Tarihi: 13.6.2021 12:36 Son Güncelleme: 13.6.2021 12:39

Bakan 'tan Suzan Basın ve Büşra Yıldız için başsağlığı mesajı

AA
Bakan Ziya Selçuk'tan Suzan Basın ve Büşra Yıldız için başsağlığı mesajı

Milli Eğitim Bakanı , trafik kazası sonucu yaşamını yitiren öğretmenler Suzan Basın ve Büşra Yıldız için başsağlığı mesajı yayımladı.

Selçuk, Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı 2 öğretmenin hayatını kaybetmesiyle ilgili, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Suzan Basın ve Büşra Yıldız öğretmenleri Mardin Nusaybin'de trafik terörüne kurban verdik. İki genç öğretmen, binlerce öğrencinin öğretmeni... Duygularımı anlatamam. Ailelerine sabır diliyorum. Sürecin yakın takipçisi olacağım. Mekanları cennet, başımız sağ olsun."

2 öğretmenin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada | Video

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Bakan Ziya Selçuk'tan Suzan Basın ve Büşra Yıldız için başsağlığı mesajı
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