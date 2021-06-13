Bu yıl Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? 2021 Kurban Bayramı hangi tarihler arasında ve kaç gün tatil?

Kurban Bayramı için az bir zaman kala vatandaşlar kurbanlık pazarlıklarına başlıyor. Kesim yerleri tek tek gezilerek İslami yöntemlere uygun, koronavirüs önlemlerine dikkat eden ve hijyenik kesim yapan yerler araştırılıyor. Hal böyle olunca, bayramdan uzun zaman önce bu yıl Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor gibi sorular merak ediliyor. 2021 Kurban Bayramı hangi tarihler arasında ve kaç gün tatil sorusunun yanıtı haberimizde.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl temmuz ayının 20'si ile 23'ü arası gerçekleşecek. Kurban Bayramı tarihi ve Arefe günü tarihi şu şekilde:

Arefe: 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramının 1. Günü: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramının 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramının 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramının 4. Günü: 23 Temmuz Cuma