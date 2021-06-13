Bursa’da aşırı hız faciası

Osmangazi İlçesi Merinos Kavşağı'nda gece 02.30 sıralarında akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. 31 LN 542 plakalı otomobiliyle İzmir istikametine giden bir sürücü aşırı sürat yaptı.

Otomobilin kontrolünü kaybeden şahıs orta refüje çarparak telleri aştı. Bu sırada karşı istikametten gelen Yılmaz Yıldıztaş'ın kullandığı 16 AAZ 577 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada sürücü Yılmaz Yıldıztaş ve aynı otomobilde bulunan Serhat Yılmaz ile Bünyamin Minta ağır yaralandı. Aşırı hız yapan ve 3 kişinin yaralanmasına neden olan diğer sürücünün ise olay yerinden yaya olarak kaçtığı belirlendi. İhbar üzerine çok sayıda kurtarma ekibi ve polis kaza yerine geldi. Yaralılar hurdaya dönen otomobilden çıkarılarak çevredeki hastanelere sevk edilirken 3 yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis kaza yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.