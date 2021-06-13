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Giriş Tarihi: 13.6.2021 10:18

’da aşırı hız faciası

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da aşırı hız faciası

’da aşırı hız yapan kimliği belirsiz sürücü orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. İçinde 3 kişinin bulunduğu otomobille kafa kafaya çarpıştı. 3 kişi ağır yaralanırken, kazaya neden olan sürücü olay yerinden yaya olarak çarptı.

Osmangazi İlçesi Merinos Kavşağı'nda gece 02.30 sıralarında akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. 31 LN 542 plakalı otomobiliyle İzmir istikametine giden bir sürücü aşırı sürat yaptı.

Otomobilin kontrolünü kaybeden şahıs orta refüje çarparak telleri aştı. Bu sırada karşı istikametten gelen Yılmaz Yıldıztaş'ın kullandığı 16 AAZ 577 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada sürücü Yılmaz Yıldıztaş ve aynı otomobilde bulunan Serhat Yılmaz ile Bünyamin Minta ağır yaralandı. Aşırı hız yapan ve 3 kişinin yaralanmasına neden olan diğer sürücünün ise olay yerinden yaya olarak kaçtığı belirlendi. İhbar üzerine çok sayıda kurtarma ekibi ve polis kaza yerine geldi. Yaralılar hurdaya dönen otomobilden çıkarılarak çevredeki hastanelere sevk edilirken 3 yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis kaza yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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Bursa’da aşırı hız faciası
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