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Giriş Tarihi: 13.6.2021 14:40

’nın meşhur kestane ağaçlarını dolu vurdu

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’nın meşhur kestane ağaçlarını dolu vurdu

’da yağan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı kestane ağaçlarını vurdu. Yarım saat süren yağış Kirazlı Yayla mahallesindeki kestane ağaçlarına büyük zarar verdi.

Uludağ'ın eteklerinde yağan ve yaklaşık yarım saat süren dolu yağışı, bölgedeki kestane ağaçlarına hasar verdi. Özellikle Kirazlı yayla gibi Uludağ eteklerindeki mahallelerde ve Yıldırım ilçesinin üst bölgelerinde etkili olan dolu zaman zaman ceviz büyüklüğünde yağdı. Mahallede yaşayan yaşlılar, bugüne kadar böyle bir dolu yağışına şahit olmadıklarını söylerken, kestane ağaçlarında büyük hasar oluştu.

METEOROLOJİ UYARDI

Diğer yandan Meteoroloji işleri genel müdürlüğü bölge için yeniden sarı kodlu uyarı yaptı. Meteoroloji, Marmara'da İstanbul, , Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Bilecik, Yalova, Çanakkale'nin doğusu ve İç Ege'de şiddetli yağış uyarısında bulundu.

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Bursa’nın meşhur kestane ağaçlarını dolu vurdu
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