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Giriş Tarihi: 13.6.2021

Caretta ‘Likya’ 296 günde ’a ulaştı

AA
Caretta ‘Likya’ 296 günde Tunus’a ulaştı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün "Deniz Kaplumbağalarını İzleme Projesi" kapsamında , Belek, Göksu ve İztuzu kumsallarından bırakılan 8 kaplumbağadan birisi olan "Likya", 296 günlük yolculuk sonunda kıyılarına ulaştı. Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde 19 Ağustos 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığı etkinlikte deniz kaplumbağalarına uydu cihazı takılarak "Likya", "Belkıs" ve "Patara" isimleri verilen kaplumbağalar denize bırakılmıştı. Kaplumbağalar arasında en uzun yolculuğu 25-30 yaşlarındaki "Likya" yaptı. 3 bin 84 kilometre yol giderek Tunus'ta Boughrara Lagünü'ne ulaşan Likya, Patara'dan Fethiye kıyılarına, Akdeniz açıklarına, daha sonra Libya'nın Bingazi kıyılarına, ardından sırasıyla Sirte, Mısrata, Trablus'a giderek Tunus kıyılarına vardı. Likya'nın diğer kaplumbağalara göre daha fazla dalış yaptığı, en geniş alanı kullandığı ve en düşük sıcaklığa sahip alanı yuvalama, beslenme alanı olarak tercih ettiği tespit edildi.

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Caretta ‘Likya’ 296 günde Tunus’a ulaştı
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