Caretta ‘Likya’ 296 günde Tunus’a ulaştı

Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı
Tabiat
Varlıklarını
Koruma Genel
Müdürlüğü'nün
"Deniz Kaplumbağalarını İzleme
Projesi" kapsamında Patara
, Belek,
Göksu ve İztuzu kumsallarından
bırakılan 8 kaplumbağadan birisi
olan "Likya", 296 günlük yolculuk
sonunda Tunus
kıyılarına
ulaştı. Patara Özel Çevre Koruma
Bölgesi'nde 19 Ağustos 2020'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da
katıldığı etkinlikte deniz kaplumbağalarına
uydu cihazı takılarak
"Likya", "Belkıs" ve "Patara" isimleri
verilen kaplumbağalar denize
bırakılmıştı. Kaplumbağalar arasında
en uzun yolculuğu 25-30
yaşlarındaki "Likya" yaptı. 3 bin
84 kilometre yol giderek Tunus'ta
Boughrara Lagünü'ne ulaşan
Likya, Patara'dan Fethiye kıyılarına,
Akdeniz açıklarına, daha
sonra Libya'nın Bingazi kıyılarına,
ardından sırasıyla Sirte, Mısrata,
Trablus'a giderek Tunus kıyılarına
vardı. Likya'nın diğer kaplumbağalara
göre daha fazla dalış yaptığı, en
geniş alanı kullandığı ve en düşük
sıcaklığa sahip alanı yuvalama, beslenme
alanı olarak tercih ettiği tespit
edildi.