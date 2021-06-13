Dünya, EURO 2020 B Grubundaki Finlandiya Danimarka maçında olan olayla sarsıldı. Danimarka'nın yıldız oyuncusu Christian Eriksen, bir anda yere yığıldı. Eriksen'e kalp masajı yapılırken Danimarka Finlandiya maçı ertelendi. Yaşanan bu üzücü gelişmenin ardından Christian Eriksen kimdir, kaç yaşında ve sağlık durumu nasıl soruların yanıtları merak konusu oldu. 1992 yılında Middelfart'ta dünyaya gelen ünlü futbolcunun spor alanında birçok başarısı bulunurken hayatına dair detaylar gündemde yer alıyor...
29 yaşındaki Christian Eriksen sağlık durumu bilgilerine göre; sağlık görevlileri Christian Eriksen'e kalp masajı yaparken ardından sedyeyle oyuncu dışarı alındığı duyuruldu. Danimarka Futbol Federasyonu, karşılaşmanın 21.30'da kaldığı yerden devam edeceğini açıklandı. Son gelen görüntüye göre ünlü futbolcunun gözlerinin açıldığı görüldü. Eriksen'in bilincinin sahadan çıkarılırken yerine geldiği de son dakika haberleri arasında yer aldı.
Christian Eriksen'in menajeri Martin Schoots, yıldız oyuncunun bilincinin açık ve konuşabildiğini açıkladı.
Danimarkalı oyuncular Eriksen'in etrafını böyle sarmıştı...
Christian Eriksen (d. 14 Şubat 1992, Middelfart), Serie A takımlarından FC Internazionale Milano'da forma giyen Danimarkalı millî futbolcudur. Danimarka millî futbol takımı ile ilk maçına Mart 2010'da çıkan Eriksen, 2010 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen en genç futbolcu olmuştur.
1992'de Funen Adası'nın Middelfart şehrinde doğan Eriksen, 1995'te futbolculuk kariyerine doğduğu şehrin takımı olan "Middelfart G&BK"de başladı. 2005'te Danimarka gençlik şampiyonalarında yer alan Eriksen, Odense'a (OB) geçti. Kulübü, DBU Pokalen yarı finalinde Brøndby IF'e yenilse de Eriksen, "turnuvanın en teknik oyuncusu" seçildi. Bunu takip eden yılda Odense BK, turnuvayı Eriksen'in finalde attığı tek golle kazandı. Kulübünde ve U-17 millî takımda gösterdiği performanstan ötürü Chelsea ve Barcelona gibi kulüplerin ilgisini çekmeye başladı.
Danimarka 17 yaş altı millî takımına Temmuz 2007'de çağrılan Eriksen, ve 31 Temmuz'da millî formayı ilk kez giydi. 2008 yılında 16 maçta 9 gol atınca, Danimarka'da Yılın Futbolcusu ödülünün U-17 kategorisinde kazandı. Eriksen ayrıca, 2008 Danimarka'da Yılın Genç Yeteneği ödülüne aday gösterilen dört futbolcudan biri olsa da, ödülü kazanan Mathias Jørgensen oldu.Şubat 2009'a kadar 17 yaş altı millî takımında 27 kez forma giyen Eriksen, ayrıca Danimarka 18 yaş altı millî takımında da 8 maça çıktı.
Danimarka millî futbol takımının ilk kez Şubat 2010'da kadroya çağırdığı Eriksen, millî futbol takımının formasını ilk kez, 18. doğum gününden yalnızca birkaç hafta sonra, 3 Mart 2010'da Avusturya ile yapılan hazırlık maçında giydi. Böylece, Harald Nielsen ve Michael Laudrup'tan sonra ülkesi için oynayan üçüncü en genç futbolcu oldu. 28 Mayıs 2010'da teknik direktör Morten Olsen tarafından ilan edilen 23 kişilik 2010 FIFA Dünya Kupası kadrosuna alınan Eriksen,Japonya ve Hollanda ile oynanan grup maçlarında forma giyerek turnuvanın en genç oyuncusu oldu. Ancak, Danimarka gruptan çıkmayı başaramadı.