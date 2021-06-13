Çocukların oynadığı havuzda vakum çalıştırdılar... Bir çocuk hayatını kaybetti!

Adana'nın Merkez Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesinde özel bir havuzda 11 Haziran'da meydana gelen olayda Dila Karslı ve yakınları çocuklarını alarak havuza gitti. 10 yaşındaki Deniz Poyraz Karslı arkadaşlarıyla birlikte derinliği 30 santim olan havuza girdi. Bir süre yüzen küçük çocuk çırpınmaya başladı. Yanındaki arkadaşları çığlık atmaya başladı. Bu arada havuza çocuğunu getiren bir hemşire sesleri duyup havuza koştu.

Anne Dila Karslı da havuza gelip çocuğun çıkarmaya çalıştı ancak vakum çocuğu çektiği için onu bir türlü çıkartamadı. Daha sonra hemşire vakuma ayağını soktu çocuğu sudan kurtarmayı başardı. Hemşire çocuğa kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk hayatını kaybetti.

Çocuğunun gözleri önünde hayatına kaybettiğini belirten acılı anne; "Oğlumu cuma günü havuza götürdüm. Arkadaşlarıyla birlikte havuzda oynarken birden ses geldi. Havuza gittim. Oğlumun kafası su içinde sırt üstü çırpınıyordu onu çektim ama çıkartamadım. Bir hemşire de yardım etti ancak bir süre çıkartamadık. Daha sonra hemşire ayağını vakuma soktu onun sayesinde çıkardık. Daha sonra hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Oğlum diz kapağına gelen suda hayatını kaybetti. Vakumun kapağı kırık olmasına rağmen çalıştırmışlar. Benim tek çocuğumdu. Oğlumun ölümüne neden olan havuz sorumlularından şikayetçiyim." diyerek gözyaşı döktü.