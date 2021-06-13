DGS sınav giriş yerleri belli oldu mu? DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak? DGS tarihi ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

Meslek yüksek okulları ve açık öğretim ön lisans mezunları Dikey Geçiş Sınavı ile iki yıllık eğitimini dört yıla tamamlama imkanı elde ediyor. Bu haktan faydalanmak isteyen DGS adayları, Temmuz ayında yapılacak olan sınav için DGS sınav giriş yerleri belli oldu mu sorusuna yanıt arıyor. DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak sorusunun yanıtı, DGS tarihi ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

11 Temmuz tarihinde saat 10:15'te yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavı için bir aydan az bir zaman kaldı. Başvuru işlemleri geçtiğimiz günlerde tamamlanan sınava ilişkin en çok merak edilen konu DGS sınav yerleri oldu. Ancak sınav giriş yerlerine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.