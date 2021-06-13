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Giriş Tarihi: 13.6.2021 14:08

Dikkatsizlik pahalıya patladı: Boş yolda kaza yaptılar

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Dikkatsizlik pahalıya patladı: Boş yolda kaza yaptılar

İstanbul E-5 Karayolu'nda sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatlerde iki otomobil kaza yaptı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralanırken, taksi şoförü ise gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan sürücü M.K.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu Pazar günü öğle saatlerinde E-5 Karayolu mevkii istikametinde iki araç kazaya karıştı.

İddiaya göre orta şeritte seyir halinde bulunan otomobilin sürücüsü M.K., aracını sağ şeride yanaştırmak istedi. Bu esnada sürücü M.K., şerit değiştirirken sinyal vermeyi unutunca arkasından süratle gelen önündeki araca vurdu. Çarpamanın etkisiyle sürücü M.K., yol kenarına çarpan otomobilin içerisinde sıkıştı. Kazayı yara almadan atladan taksi şoförü Yasin Şirin ise aracını durdurarak durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, sürücü M.K.'yı sıkıştığı yerden kurtararak hastaneye kaldırdı.

Taksi şoförü Yasin Şirin ise ifadesinin alınması üzere polis merkezine götürüldü. Hastaneye kaldırılan M.K.'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken hasarlı araçlar ise oto kurtarıcıları tarafından çekilerek kısmi olarak trafiğe kapanan yol tekrar açıldı.

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Dikkatsizlik pahalıya patladı: Boş yolda kaza yaptılar
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