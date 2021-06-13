Dikkatsizlik pahalıya patladı: Boş yolda kaza yaptılar

Sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu Pazar günü öğle saatlerinde E-5 Karayolu Zeytinburnu mevkii Zincirlikuyu istikametinde iki araç kazaya karıştı.

İddiaya göre orta şeritte seyir halinde bulunan otomobilin sürücüsü M.K., aracını sağ şeride yanaştırmak istedi. Bu esnada sürücü M.K., şerit değiştirirken sinyal vermeyi unutunca arkasından süratle gelen önündeki araca vurdu. Çarpamanın etkisiyle sürücü M.K., yol kenarına çarpan otomobilin içerisinde sıkıştı. Kazayı yara almadan atladan taksi şoförü Yasin Şirin ise aracını durdurarak durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, sürücü M.K.'yı sıkıştığı yerden kurtararak hastaneye kaldırdı.

Taksi şoförü Yasin Şirin ise ifadesinin alınması üzere polis merkezine götürüldü. Hastaneye kaldırılan M.K.'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken hasarlı araçlar ise oto kurtarıcıları tarafından çekilerek kısmi olarak trafiğe kapanan yol tekrar açıldı.