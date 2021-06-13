Dünyanın konuştuğu projede çözüm ortağı

Dünyanın en büyük otopark sistemleri üreticilerinden olan Bursa
merkezli bir firma, İngiltere
'nin başkenti Londra
'da dünyanın en pahalı konut projelerinden olan ve dünyanın ilk transparan gökyüzü havuzu ile gündeme gelen Embassy Gardens'ın otopark sistemlerinde çözüm ortağı oldu. Dünyanın 60 ülkesine ihracat gerçekleştiren SanPark, İngiltere'ye 1998 yılında bu yana hizmet sunuyor.
Şanmak Makine ve SanPark Yönetimi Kurulu Başkanı ve aynı zamanda BTSO Yönetimi Kurulu Başkan Yardımcısı olan Cüneyt Şener yaptığı açıklamada, "23 yıldır otopark sistemleri üretiyoruz. Üretimimizin yüzde 95'ini dış pazar oluşturuyor" dedi.