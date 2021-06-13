Dünyanın önde gelen üç kurumundan biriyiz

Türk Kızılay
'ın 153. kuruluş yıldönümü dolayısıyla hazırlanan "Hilal-i Ahmer'den Kızılay'a 153 Yıllık İyilik Hareketimiz" sergisi açıldı.
Kızılay'ın dünya çapındaki 153 yıllık çalışmalarından kareler yer alan, Beyoğlu Belediyesi ve Türk Kızılay işbirliğiyle hazırlanan sergi İstanbul
'da Galatasaray Lisesi
önünde açıldı. Küratörlüğünü Kızılay Sanat Direktörü Mehmet Lütfi Şen'in üstlendiği serginin açılışı, 11 Haziran 2021 tarihinde, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız
, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, Kızılay bağışçıları ve gönüllülerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Serginin açılışında konuşan Kınık, "Bugün doğum günümüz; 154 yaşına giriyoruz, 153 yılı geride bırakıyoruz. Bu iyilik hikâyesi; 11 Haziran 1868 yılında başlıyor. Türk Kızılay kurulduğu günden bu yana çok badireler atlattı. Bayrağımızdan emanet hilalimiz 153 yıldır gönüllülerin desteğiyle yükseldi. 11 bin 500 çalışanımızla 200 bine yakın aktif gönüllümüzle afet ve kan hizmetleri ile insani yardım noktasında dünyanın en önde gelen ilk üç ulusal cemiyetleri arasında yer alıyoruz. Devletimize destek olmaya ve milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. İnsan onurunu korumak ve güçlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu yolda destek vermiş ve destek verecek olan bütün gönüllülere şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerini kullandı. Yıldız ise "İyilik hareketi olan Türk Kızılay'ın 153 yılını anlatan bir serginin ev sahipliğini yapıyoruz. Türk Kızılayı
her zaman insanlığın hizmetinde. Türk Kızılay hep var olsun. Bütün vatandaşları sergimizi ziyaret etmeye davet ediyoruz" dedi.
HER YER KIRMIZI
Türk Kızılay'ın 153. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
'nın desteğiyle Türkiye'nin sembolleşmiş yapılarının Kızılay'ın kırmızı rengiyle ışıklandırılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda önceki gece düzenlenen etkinlik çerçevesinde, Galata Kulesi
, Göbeklitepe, Alacahöyük Sfenksli Kapı, Patara Antik Kenti, 2. TBMM Binası/Cumhuriyet Müzesi, Fatih Sultan Mehmed Köprüsü
, Yavuz Sultan Selim Köprüsü
ile Ankara Atakule
, TOBB Kuleleri ve İstanbul Ataşehir Metropol AVM Kulesi kırmızı ışıkla aydınlatıldı.