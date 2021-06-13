Duru’dan geriye yarım saat önceki son gülüşü kaldı

Antalya
'da yaşayan Duru Akça (6), kardeşi ile gittiği mahalle camisindeki yaz Kur'an Kursu'nda takdir alınca, halası Rukiye Akça, ödül olarak dondurma ve oyuncak almak için markete götürmek istedi. Muratpaşa
'daki Rauf Denktaş Bulvarı'ndaki yaya geçidinden geçmeye başlayan hala ve yeğenini gören 2 araç durup yol verdi. Arkadan gelen Berna Y.B.'nin kullandığı otomobil ise durmayınca Duru'ya çarptı. Hastaneye kaldırılan Duru Akça yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Duru'dan geriye ise kazadan yarım saat önce çekilen son fotoğrafı kaldı.
Kızlarının ölümüne sebep olan kadın sürücüden şikayetçi olan baba Ali ve anne Teslime Akça, "Bu kaza değil resmen cinayet" dedi.
Ablasının kaza geçirdiğini öğrenen Deniz'in, "Duru melek oldu. Ölen amcamı görüp geri gelecek" demesi herkesi ağlattı. Küçük kızın cenazesinin Adli Tıp Kurumu morgundan alınışı sırasında annesi Teslime ve halası Rukiye Akça'nın "Duru bizleri bırakıp nerelere gidiyorsun meleğim" sözleri herkesi ağlattı. Duru, Ermenek Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Öte yandan sürücü Berna Y.B. karakoldaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.