Son dakika: Antalya'daki feci kazada sıcak gelişme! Duru Akça ölümüne sebep olmuştu!

Son dakika haberler:Antalya'da yaşayan Duru Akça (6), kardeşi ile gittiği mahalle camisindeki yaz Kur'an Kursu'nda takdir alınca, halası Rukiye Akça, ödül olarak dondurma ve oyuncak almak için markete götürmek istedi.
Muratpaşa İlçesi Rauf Denktaş Bulvarı'ndaki yaya geçidinden geçmeye başlayan hala Rukiye Akça ve yeğenini gören 2 araç durup yol verdi.
Arkadan gelen Berna Yıldırım.B.'nin kullandığı otomobil ise durmayınca feci şekilde Duru'ya çarptı.
Hastaneye kaldırılan Duru Akça yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
BİRİ OTOBÜS İKİ ARAÇ DURDU
Korkunç kazanı ardından Duru Akça, Ermenek Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Kızlarının ölümüne sebep olan kadın sürücü Berna yıldırım B.'den şikayetçi olan baba Ali ve anne Teslime Akça, "Duru halası ile birlikte yürürken biri halk otobüsü iki araç duruyor. 'geçin' diyor. Arkadan gelen Berna Yıldırım B.'nin kullandığı lüks araç ise durmuyor. Duru beke arabasına eli tutunarak yürüyormuş. Sizin canımızı yaktı. Hiçbir zaman kızımız geri gelmeyecek. Bizim canımız yandı. Başkasının canı yanmasın. Bebek arabasına eli tutunan bir çocuğu nasıl vuruyorsun" diyerek tepkilerin idile getirdi.
TUTUKLANDI
Korkunç kazanın ardından gözaltına alınan ve Demircikara Polis Merkezine götürülen Berna Yıldırım B. buradaki ifadelerinde suçlamayı kabul etmedi.