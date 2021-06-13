Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Antalya'daki feci kazada sıcak gelişme! Duru Akça ölümüne sebep olmuştu!
Giriş Tarihi: 13.6.2021 11:51 Son Güncelleme: 13.6.2021 11:53

: 'daki feci kazada sıcak gelişme! ölümüne sebep olmuştu!

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Son dakika: Antalya'daki feci kazada sıcak gelişme! Duru Akça ölümüne sebep olmuştu!

:’da halası ile yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken 6 yaşındaki ’nın ölümüne neden olan kadın sürücü Berna Yıldırım B. tutuklanarak cezaevine yollandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

haberler:'da yaşayan (6), kardeşi ile gittiği mahalle camisindeki yaz Kur'an Kursu'nda takdir alınca, halası Rukiye Akça, ödül olarak dondurma ve oyuncak almak için markete götürmek istedi.

Muratpaşa İlçesi Rauf Denktaş Bulvarı'ndaki yaya geçidinden geçmeye başlayan hala Rukiye Akça ve yeğenini gören 2 araç durup yol verdi.

Arkadan gelen Berna Yıldırım.B.'nin kullandığı otomobil ise durmayınca feci şekilde Duru'ya çarptı.

Hastaneye kaldırılan Duru Akça yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BİRİ OTOBÜS İKİ ARAÇ DURDU

Korkunç kazanı ardından Duru Akça, Ermenek Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Kızlarının ölümüne sebep olan kadın sürücü Berna yıldırım B.'den şikayetçi olan baba Ali ve anne Teslime Akça, "Duru halası ile birlikte yürürken biri halk otobüsü iki araç duruyor. 'geçin' diyor. Arkadan gelen Berna Yıldırım B.'nin kullandığı lüks araç ise durmuyor. Duru beke arabasına eli tutunarak yürüyormuş. Sizin canımızı yaktı. Hiçbir zaman kızımız geri gelmeyecek. Bizim canımız yandı. Başkasının canı yanmasın. Bebek arabasına eli tutunan bir çocuğu nasıl vuruyorsun" diyerek tepkilerin idile getirdi.

TUTUKLANDI

Korkunç kazanın ardından gözaltına alınan ve Demircikara Polis Merkezine götürülen Berna Yıldırım B. buradaki ifadelerinde suçlamayı kabul etmedi.

Emniyetteki ifadelerini ardından adliyeye sevk edilen ve butik işleri ile uğraştığı öğrenilen Berna Yıldırım B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Antalya'daki feci kazada sıcak gelişme! Duru Akça ölümüne sebep olmuştu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA