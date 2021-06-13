Son dakika: Antalya'daki feci kazada sıcak gelişme! Duru Akça ölümüne sebep olmuştu!

BİRİ OTOBÜS İKİ ARAÇ DURDU

Korkunç kazanı ardından Duru Akça, Ermenek Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Kızlarının ölümüne sebep olan kadın sürücü Berna yıldırım B.'den şikayetçi olan baba Ali ve anne Teslime Akça, "Duru halası ile birlikte yürürken biri halk otobüsü iki araç duruyor. 'geçin' diyor. Arkadan gelen Berna Yıldırım B.'nin kullandığı lüks araç ise durmuyor. Duru beke arabasına eli tutunarak yürüyormuş. Sizin canımızı yaktı. Hiçbir zaman kızımız geri gelmeyecek. Bizim canımız yandı. Başkasının canı yanmasın. Bebek arabasına eli tutunan bir çocuğu nasıl vuruyorsun" diyerek tepkilerin idile getirdi.