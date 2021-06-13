Erken teşhis hayat kurtardı

Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu
, geçen yıl mart ayında yakalandığı koronavirüs nedeniyle 20 gün yoğun bakımda kaldı. Bu süreçte iki kez kök hücre nakli yapılan Tutluoğlu, 3 aylık tedavinin ardından iyileşerek görevinin başına döndü. Tutluoğlu, tam bir yıl sonra geçtiğimiz martta yeniden koronavirüse yakalandı. Bu kez hastalığı daha hafif semptomlarla geçiren Tutluoğlu'nun yürüme ve nefes alma problemleri bir türlü geçmedi. Bu durumu aşırı kilo almasına ve koronavirüs geçirmesine bağlayan profesör şehir dışı seyahatinden 3 gün önce ne olur ne olmaz diye check up yaptırdı. Tutluoğlu'nun 12 yıldır tıkalı olan kalp ana damarının yüzde 100 tıkandığı ortaya çıktı. Hemen anjiyoya alınan Tutluoğlu, saatler süren operasyonda stent takılarak 3'üncü kez hayata merhaba dedi. Tutluoğlu, sosyal medya hesabından check up kapsamında gittiği kardiyoloji muayenesinde hayatını kurtaran özel hastane doktorları Aslıhan Eran Ergöknil ve Egemen Duygu'ya teşekkür etti.