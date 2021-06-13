Erzurum’da kaza: 10 yaralı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde gece saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen kazada Erzincan'dan Erzurum istikametine giden otomobil, iddiaya göre Dadaşkent istikametinden gelen ve kavşaktan kontrolsüz şekilde ana yola çıkan hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki bir iş yerinin duvarına çarparak durdu, içindeki 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Hurdaya dönen hafif ticari araçta ise sürücü ile birlikte 7 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının kaza sırasında çarpışmanın şiddetiyle araçtan karayoluna savruldu. Yaşanan kaza sonrası olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada 3 aylık Feyza Bilir ise anne ve kardeşinin yaralandığı kazada burnu bile kanamadan kurtuldu. Bebeğe yoldan geçen bir kadın kucağına alarak bekledi.