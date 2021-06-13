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Giriş Tarihi: 13.6.2021 12:18 Son Güncelleme: 13.6.2021 12:18

3 bin - 5 bin TL yattı mı, ne zaman yatacak? ödemeleri ne zaman verilecek?

3 bin - 5 bin TL hibe desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Esnafa hibe desteği ödemeleri ne zaman verilecek?

Koronavirüs salgını nedeniyle esnafa sağlanmakta olan 3 bin ve 5 bin TL’lik ödeme tarihleri için gözler bakanlıktan gelecek olan açıklamaya çevrilmişti. Belirlenen tarihler aralığında e-devlet üzerinden alınan başvuruların ardından geçtiğimiz gün ödemeler vatandaşların hesaplarına yatmaya başladı. Hal böyleyken ödenekten faydalanmakta olan binlerce kişi “ yattı mı, ne zaman yatacak?” soruları gündeme taşındı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş ödemelerle ilgili olarak yaptığı açıklamada bu ücretin kişilerin başvuru sıralamaları göz önüne alınarak yapılacağını ifade etmişti. Buna göre; Hibe desteği yattı mı, ne zaman yatacak? İşte konuya dair tüm detaylar…

Esnafa hibe desteği başvuruları bilindiği üzere 23 Haziran tarihine kadar devam edecek. Bu noktada koronavirüs salgını sürecinde ekonomik anlamda büyük zarar alan esnaflar belirlenen tarihler aralığında işlemlerini e-devlet aracılığı ile gerçekleştirmişti. Hal böyleyken " yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları bugün de sabah saatlerinden itibaren binlerce vatandaşın gündemine taşındı. Konuyla ilgili net açıklama Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından yapıldı. Buna göre; Esnafa 3 bin – 5 bin TL hibe desteği yattı mı, ne zaman yatacak? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar…

Nakdi ücret desteği ödemeleri başladı

ÖDEMELER BAŞLADI!

9 Haziran tarihinde yaptığı açıklamada; Ticaret Bakanı Mehmet Muş, koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek hibe desteğinin yarından itibaren ödeneceğini açıkladı.

Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, yattı mı? 2021 Nakdi ücret desteği ödemeleri hangi tarihte yatacak? Bakan açıkladı

Bakan Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Hibe desteğine başvuran esnafımıza yarından itibaren ödemelere başlıyoruz. 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle, yarından itibaren esnafımızın bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır. Hayırlı olsun" dedi.

Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, yattı mı? 2021 Nakdi ücret desteği ödemeleri hangi tarihte yatacak? Bakan açıkladı

'3 MİLYAR 472 MİLYON TL HİBE DESTEĞİ'

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ise "Başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle, 5 bin TL hibe desteği 188 bin 194 kişiye, 3 bin TL hibe desteği 843 bin 683 kişiye olmak üzere toplamda 1 milyon 31 bin 877 kişiye 3 milyar 472 milyon 19 bin TL hibe desteği ödemesi 10 Haziran 2021 Perşembe günü itibariyle hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılmaya başlanacaktır" denildi.

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3 bin - 5 bin TL hibe desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Esnafa hibe desteği ödemeleri ne zaman verilecek?
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