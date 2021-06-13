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Giriş Tarihi: 13.6.2021 20:50 Son Güncelleme: 13.6.2021 20:53

’de korkutan

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Fethiye’de korkutan yangın

’de bir kereste atölyesinde çıktı. İlk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı. Henüz kontrol altına alınamayan yangının söndürme çalışmaları sürüyor.

'de Çatalarık Mahallesi'nde bir kereste atölyesinde sebebi henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangına ilk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı. Söndürme çalışmalarına helikopterle de destek verildi. Yangının henüz kontrol altına alınamadığı bilgisi alındı.

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Kacabey:"Fethiye'de yerleşim yerlerine yakın atölyede çıkan yangın, ekiplerimizin de karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."dedi

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Fethiye’de korkutan yangın
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