Günde 500 bin aşıyla toplumsal bağışıklık hedefine yaklaşıldı

Bu ay yeni birçok grubun Kovid-19 aşılama programına dahil edildiği Türkiye
'de, önceki gün 578 bin dozdan fazla aşı uygulanarak toplumsal bağışıklama hedefi için önemli bir adım atıldı. İlk Kovid- 19 aşısı, 13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
ile Koronavirüs Bilim Kurulu
üyelerine yapıldı. 14 Ocak'ta aşılama programının resmen başlamasıyla sağlık çalışanları ilk sırada aşılanan grup oldu. Huzurevi ve bakımevlerinde kalanlar, eczane ve ecza deposu çalışanları 90, 85, 80 ve 75 yaş derken şubat ayında 70 yaş ve üstündekilere kadar gelindi. Şubat'ta 70, 65 yaş üstü gruplara inilirken bu ayda köy okullarındaki öğretmenler ve ana sınıfı öğretmenleri de randevularını alarak aşılarını yaptırdı. 28 Mart'ta aşılama sürecinde yeni bir aşamaya geçen Türkiye 60 yaş ve üstündeki vatandaşlar ile eşleri, risk grubundaki morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromlular ve immuno supresif tedavi alanlar ve gazetecileri aşıladı.
BİR HAFTADA YÜZDE 65 ARTIŞ
Nisan'da 55 yaş üstü, muhtarlar, 40 yaş ve üstü avukatlar ile sağlık çalışanlarının eşleri, tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşlar için aşı randevusu verildi. Aşı tedarikinin artmasıyla çok sayıda grup, haziranda aşılama programına dahil edildi ve Türkiye, aşılamada büyük ivme yakaladı.
1 Haziran'da ikinci aşamanın son basamağı kapsamında, 50 yaş ve üzeri aşılandı. Son 10 günde yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenler, müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri, öğretim üyeleri ve üniversite personeli, gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları, berber ve kuaförler, yaş kısıtlaması olmaksızın tüm avukatlar, şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı, kargo çalışanları ile kuryeler aşılama programı kapsamına alındı. 9 Haziran'da 45 yaş üstü vatandaşlar aşılarını yaptırmaya başladı. Süreç, yarın 40 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasıyla devam edecek ve 18-24 yaş aralığındakilere aşı hakkının tanımlanmasıyla sona erecek. Dördüncü aşamada ise sırası geldiği halde aşı yaptırmayanlara aşı hakkı verilecek. Ülke genelinde şu ana kadar 33 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı. İlk doz aşı uygulanan kişi sayısı 19.4 milyona yaklaşırken bunlardan 13.6 milyonunun ikinci doz aşıları da tamamlandı. 4 Haziran'da 349 bin 231 olan günlük aşılama dozu, önceki gün 578 bin 762'ye ulaştı. Böylece, günlük aşılama dozunda bir haftada yüzde 65 artış gözlendi