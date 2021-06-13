Havadan müsilaj belası

Marmara
Denizi'nde etkili olan müsilaj (deniz salyası), Bursa'dan havalanan uçakla görüntülendi. Pilot Burak Yürekli yönetimindeki Uludağ Havacılık'a ait TC-UTP tescilli, tek motorlu Aeroprakt-22L2 modeli eğitim uçağı Yunuseli Havaalanı'ndan havalandı. Müsilajın en çok Mudanya
, Gemlik Körfezi
, Gebze ve çevresi, İstanbul
'da Anadolu Yakası'nın kıyı alanları ve Adalar civarında biriktiği, kısmen Marmara'nın açıklarını da kapladığı görüldü. Yalova merkez sahilinde etkisini sürdüren deniz salyasının, kentin önemli turistik merkezlerinden Çınarcık ve Armutlu ilçeleri ile Esenköy beldesi sahil kesimlerinde rüzgarın da etkisiyle dağıldığı kayıtlara yansıdı. İzmit
Körfezi'nde de yer yer etkili olan müsilajın, Balıkesir Bandırma
açıkları da ve Marmara Denizi
'nin geneline de parça parça dağıldığı gözlemlendi.
Pilot Yürekli 3 saatlik uçuştaki izlenimlerini şöyle anlattı: Belli bölgelerde yoğunlaşma var. Genel itibarıyla Marmara Denizi'nin açıkları, ortaları daha temizdi. Daha çok su akıntısının olmadığı, körfez
gibi alanlarda birikmeler mevcuttu. İstanbul'da Pendik ve İzmit tarafına doğru giden sahil hattında, Darıca, Hereke, Eskihisar, Topçular ve Körfez hattında daha çok yoğunlaşmalar vardı. Gemlik Körfezi kıyılarında da yoğunlaşma mevcut. Mudanya açıklarında yine hat hat gözlemledik. Mudanya'nın batı istikameti, İmralı Adası'nın güneyine doğru Bandırma istikameti de genel olarak temizdi. Tabii hoş görüntüler vermiyor yukarıdan. Umarım en kısa zamanda çözüm bulunacaktır.