İbrahim Kalın’dan ‘İnce Güç’ mesajı

Başarılı diplomasi konusunda gençlere önemli mesajlar veren Kalın ''ABD'li siyaset bilimci Joseph Nye'e göre iki güç var; İnce ve sert güç. Sert güç; ekonomik ve askeri güç. Eğer bir şeyi elde etmek istiyorsanız sert güç kullanabilirsiniz. Ancak bu çok kolay çatışmalara yol açabilir ve kendi ulusal çıkarlarınızı tehlikeye atabilirsiniz. Birine, bir ülkeye, bir kuruma, bir ulusa kendi bakış açınızı kabul ettirmenin en etkili yolu 'ince güç' kullanımıdır. İnce güç sadece sanat, kültür ve müzik değildir. Gerçekten bir takdir etme sanatıdır. Sanat, bilim ve fikir birliği yoluyla istediğini elde etme sürecidir'' diye konuştu.

Herkesin kendini rahat hissettiği özgür bir ortam yaratmak gerektiğinin altını çizen İbrahim Kalın ''Uluslararası diplomasi ilişkilerinde, dünya üzerinde her ulus ve her birey aynı özgürlük ve refah seviyesine ulaşmalı. Filistinliler ve Kuzey Kıbrıs'ta yaşayanlar da aynı evrensel haklara sahip olmalı'' dedi.



TAHA AYHAN: GENÇLER ARASINDA KÖPRÜLER İNŞA ETMEYE ÇALIŞIYORUZ



2019'dan yılından bu yana Diplomasi Akademisi'ni düzenlediklerini söyleyen ICYF Başkanı Taha Ayhan ise ''ICYF, demokrasiye büyük önem veriyor. Gençleri bir araya getirerek aralarında köprüler inşa etmeye çalışıyor. Diplomatlar, insanların ve uluslararası değerlerin bir yansımasıdır. Biz de genç yaşlardan itibaren bunu empoze etmeye çalışıyor, aktif karar adımlarında yer almalarını kolaylıştırmak için gençleri desteklemeye çalışıyoruz. Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz 'Diplomasi Akademisi' 7 hafta sürecek'' diye konuştu.