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Giriş Tarihi: 13.6.2021

İki genç öğretmen kaza kurbanı

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
İki genç öğretmen kaza kurbanı
'in ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı 2 öğretmen hayatını kaybetti. Plaka ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Mardin Yolu Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Suzan Basın (28) ve Büşra Yıldız'a (27) çarptı. Kazada ağır yaralanan Basın ve Yıldız, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nusaybin Oğuzhan İlkokulunda öğretmen oldukları öğrenilen Basın ve Yıldız müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Nusaybin İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.
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İki genç öğretmen kaza kurbanı
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