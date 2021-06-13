İki üniversiteden müsilaj çalışması: Google Earth Engine üzerinden görülmesi için kod yazdılar!

Şanlı, yazılan kod sayesinde "Google Earth Engine" üzerinde 1-2 dakika gibi kısa bir süre içinde müsilaj tespiti yapabildiklerini belirterek, "Kodu çalıştırıp risk olan yerleri belirleyebiliriz. Uydu görüntüleriyle bu izlemeyi sürekli yaptığımızda, çok daha erken bir zamanda, riskli gördüğümüz bölgelere saha analizi için gidilebilir, gerekli önlemlerin alınmasına yardımcı bilgiler üretilebilir." ifadelerini kullandı.

"MÜSİLAJ İÇİN ERKEN UYARI SİSTEMİ OLARAK KULLANILABİLİR"

MCBÜ Coğrafi Bilgi Sistemleri Öğretim Görevlisi Osman Salih Yılmaz da Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu gündeme geldiğinde, müsilajın kapladığı alanı hesaplamak, yoğun görüldüğü yerleri ve risk altındaki bölgeleri belirlemek için çalışma başlattıklarını belirtti.