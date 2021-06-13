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Giriş Tarihi: 13.6.2021 11:46 Son Güncelleme: 13.6.2021 11:48

'dan acı haber: Polis memuru yaşam savaşını kaybetti

DHA
Isparta'dan acı haber: Polis memuru yaşam savaşını kaybetti

'da, motosikletiyle görev yerine giderken kavşakta otomobille çarpışarak ağır yaralanan polis memuru (48) bu sabaha karşı fenalaştı. Dinç, kurtarılamadı...

Kaza, 23 Ocak tarihinde 'da meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru yönetimindeki 32 AAZ 915 plakalı motosiklet ile Mehmet U.'nun kullandığı 15 EU 472 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada polis memuru Dinç, ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bahadır Dinç, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza sırasında motosikletiyle mesaiye gittiği öğrenilen Bahadır Dinç, tedavi gördüğü hastanede bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. Polis memuru Bahadır Dinç'in cenazesinin bugün Burdur'da toprağa verileceği belirtildi.

Mobese kameralarına yansıyan kaza anı görüntülerinde, motosikletle seyir halinde olan Bahadır Dinç'in kavşaktan ana yola çıkan otomobille çarpıştığı ve refüje savrulduğu görüldü.

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Isparta'dan acı haber: Polis memuru yaşam savaşını kaybetti
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