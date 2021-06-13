İstanbul'da vicdanları sarsan olay: Kaza yapan minibüsün hasılatını çaldı!

Hırsılık olayı geçtiğimiz çarşamba sabahı, Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde yaşandı. Hatlı minibüs, hasarı kazaya karıştı. Sürücü Evren Çiftçi de araçtaki yolcuları, başka bir minibüse aktarıp, tutanak tutulması için yola indi.
Kaza yapan minibüsteki parayı çaldı | Video
Tutanak tutulmasının ardından minibüse dönen Çiftçi, paraları topladığı bölümdeki 600 liranın alındığını fark etti. Hemen minibüsün güvenlik kameralarını inceleyen Çiftçi, paranın kazanın ardından aracından indirdiği bir yolcu tarafından alındığını gördü. Çiftçi, kamera kayıtlarını da alarak polis merkezine gidip, şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
"DÖNDÜĞÜMDE PARANIN ÇALINDIĞINI GÖRDÜM"
Minibüs sürücüsü Evren Çiftçi, "Seyir halindeyken bir kaza meydana geldi. Mecbur araçtan inmek zorunda kaldım. Sonra aracıma geri geldim, kasamdan para alınmış. 600 lira param vardı, onu almışlar. Bizim büyükşehire ait kamera kayıtlarımız var. Bu kayıtlarda arkadaşın binip, ayakta durduğu sonra araçtan yolcu indirirken inip, kapıdan parayı aldığını gördüm. Para aldığım yolcuların parasını da geri verdim. Rapor tutmak için indim, döndüğümde paranın çalındığını gördüm" dedi.