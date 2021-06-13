Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da vicdanları sarsan olay: Kaza yapan minibüsün hasılatını çaldı!
Giriş Tarihi: 13.6.2021 12:33 Son Güncelleme: 13.6.2021 12:34

'da vicdanları sarsan olay: Kaza yapan minibüsün hasılatını çaldı!

DHA
İstanbul'da vicdanları sarsan olay: Kaza yapan minibüsün hasılatını çaldı!

'ta, hasarlı kazaya karışan minibüsün sürücüsü, tutanak tutulması için aracından indiği sırada yolculardan biri, hasılat olan 600 lirayı alıp kaçtı. Hırsızlık, minibüsün  güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Hırsılık olayı geçtiğimiz çarşamba sabahı, Doğan Araslı Bulvarı üzerinde yaşandı. Hatlı minibüs, hasarı kazaya karıştı. Sürücü Evren Çiftçi de araçtaki yolcuları, başka bir minibüse aktarıp, tutanak tutulması için yola indi.

Kaza yapan minibüsteki parayı çaldı | Video

Tutanak tutulmasının ardından minibüse dönen Çiftçi, paraları topladığı bölümdeki 600 liranın alındığını fark etti. Hemen minibüsün güvenlik kameralarını inceleyen Çiftçi, paranın kazanın ardından aracından indirdiği bir yolcu tarafından alındığını gördü. Çiftçi, kamera kayıtlarını da alarak polis merkezine gidip, şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"DÖNDÜĞÜMDE PARANIN ÇALINDIĞINI GÖRDÜM"

Minibüs sürücüsü Evren Çiftçi, "Seyir halindeyken bir kaza meydana geldi. Mecbur araçtan inmek zorunda kaldım. Sonra aracıma geri geldim, kasamdan para alınmış. 600 lira param vardı, onu almışlar. Bizim büyükşehire ait kamera kayıtlarımız var. Bu kayıtlarda arkadaşın binip, ayakta durduğu sonra araçtan yolcu indirirken inip, kapıdan parayı aldığını gördüm. Para aldığım yolcuların parasını da geri verdim. Rapor tutmak için indim, döndüğümde paranın çalındığını gördüm" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da vicdanları sarsan olay: Kaza yapan minibüsün hasılatını çaldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA