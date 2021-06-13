İstanbul'da vicdanları sarsan olay: Kaza yapan minibüsün hasılatını çaldı!

"DÖNDÜĞÜMDE PARANIN ÇALINDIĞINI GÖRDÜM"



Minibüs sürücüsü Evren Çiftçi, "Seyir halindeyken bir kaza meydana geldi. Mecbur araçtan inmek zorunda kaldım. Sonra aracıma geri geldim, kasamdan para alınmış. 600 lira param vardı, onu almışlar. Bizim büyükşehire ait kamera kayıtlarımız var. Bu kayıtlarda arkadaşın binip, ayakta durduğu sonra araçtan yolcu indirirken inip, kapıdan parayı aldığını gördüm. Para aldığım yolcuların parasını da geri verdim. Rapor tutmak için indim, döndüğümde paranın çalındığını gördüm" dedi.