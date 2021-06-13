İzmit’te dönüşüme ilk kazma

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın
'ın "Gövdemi altına koydum" dediği Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi için ilk kazma vuruldu. Basın mensuplarınında büyük ilgi gösterdiği ilk yıkım işlemiyle, büyük dönüşüm başlamış oldu. Yıkım öncesi proje haklında bilgilendirme yapan Emlak İstimlak Daire Başkanı Sabahattin Yamak, Cedit'in en eski mahallelerden biri olduğunu hatırlatarak, itfaiye ya da ambulansın dahi buraya giremediğini belirtti. Cedit'te hak sahibi olan vatandaşların burada yaşayacaklarını vurgulayan Yamak, projenin yüzde 67'lik kısmının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
tarafından finanse edildiğini vurguladı.
376 KİŞİ SÖZLEŞME İMZALADI
Büyükşehir Belediyesi, hak sahipleri ile sözleme imzalamaya da devam ediyor. Uzlaşma sürecinin başlamasından bu yana 461 kişi ile görüşen Büyükşehir, 376 kişi ile sözleşme imzaladı. 85 kişi ile de uzlaşılırken veraset gibi hukuki nedenlerle sözleşme süreci devam ediyor. Toplam kamulaştırılan alan ise 9078 metrekareye ulaştı. Ödenecek toplam bedel ise 19 milyon TL oldu. Proje kapsamında 1105 daire ve ticari alan yapılacak. Daireler 2+1 ve 3+1 olarak yapılacak ve yatay mimariye dikkat edilecek. Konutlar arazinin ve kentin siluetini bozmayacak şekilde inşa edilecek.