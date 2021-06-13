Giriş Tarihi: 13.6.2021 11:58

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta yapılacak mı? Ertelenen Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı tarihi için geri sayım!

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta yapılacak mı sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Vaka sayılarında yaşanan ciddi düşüşün ardından kademeli normalleşme adımları atılmış, cumartesi sokağa çıkma kısıtlaması hafifletilmişti. Hafta içi ve Cumartesi günleri sokağa çıkma yasağı saati ise 22.00’ı çekilmişti. Vaka sayılarında düşüşün devam etmesi ile birlikte gözler alınacak yeni kararlara çevrildi. Buna göre Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta yapılacak mı? İşte detaylar;

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, tarih belli mi soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı nedeniyle geçtiğimiz gün yapılacağı iddia edilen toplantı ileri bir tarihe ertelendi. Salgın sürecinde düzenlenen bu toplantılarla beraber koronavirüs salgını sürecindeki tedbir ve normalleşme adımlarıyla ilgili kararlar açıklandığından ülke çapında meraklı bekleyiş sürüyor. Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Soruları bu noktada gündemdeki yerini aldı. İşte Kabine Toplantısı ile ilgili tüm gelişmeler…

İki haftada bir gerçekleştirilen ve koronavirüs ile mücadele döneminde Türkiye'nin merakla beklediği Başkan Erdoğan'ın açıklamaları kovid-19 mücadelesinde kritik bir aşamanın haberi için büyük önem taşıyor. KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK? Bugün yapılacağı iddia edilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, ileri bir tarihe ertelendi. Toplantısı tarihi ise henüz belli olmadı.