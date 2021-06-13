Kaçak kazıda metan gazı zehirlenmesi: 1 ölü

Serçin Mahallesi Bafa Gölü yakını Kale Kırklığı mevkiindeki sit alanında define için kaçak kazı yapan K.Ü (32), M.Ç. (45), N.B. (77), B.H (47), M.T (51), A.U (24), E. Y. (40) isimli 7 kişiden 2'si, saat 13.30 sıralarında indikleri kuyudan çıkamadı. Dışarıda kalan diğer arkadaşları, kuyuda oluşan metan gazından zehirlendiği belirtilen A.U ve E.Y.'yi kendi imkanlarıyla çıkaramayınca jandarmadan yardım istedi.

Olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zehirlenen 2 kişiden A.U.'nun yapılan çalışma sonucunda cesedine ulaşıldı. Diğer kişiye ulaşılması için AFAD ve UMKE ekipleri çalışmarını sürdürüyor.