Kamyonetle otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 7 yaralı

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kamyonet sürücüsü Osman Baş, "Ben normal bir hızla gidiyordum. Dağ yolundan anayola çıkan araca vurdum. Fren yapmama rağmen kurtaramadım" dedi.





Kamyonet sürücüsü Osman Baş ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.