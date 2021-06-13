Kendi kazdığı kuyudan sağ çıktı

Konya
'da evinin bodrum katındaki 15 metre derinliğindeki kuyuda kazı yaparken meydana gelen göçük sonrası toprak altında kalan 58 yaşındaki Yılmaz Teke 3 saat sonra bulunduğu yerden kurtarıldı.
Olay, merkez Karatay
ilçesi Akabe Mahallesi Sonarzu Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Yılmaz Teke iddiaya göre bu bulmak için bir süre önce evinin bodrum katında kuyu kazmaya başladı. Çalışmalar sonrası 15 metre derinliğe ulaşan Teke, bugün de çalıştığı sırada toprağın kayması sonucu göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD
ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kendisine nefes alacak bir alan yaratan Teke, bir süre ekiplerle bu alandan irtibat kurdu. Kurtarma ekipleri Teke'ye sakin kalmasını, nefesini fazla harcamamasını istedi. Yılmaz Teke ekiplerin 3 saat süren çalışması sonucu sağ olarak kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde hazır bekletilen ambulansta yapılan Teke, Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.